Serie C, il Bari vince ancora: la squadra di Luigi De Laurentiis in fuga promozione

Ha preso il via ieri la 24^ giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi domani. La domenica di calcio, però, è terminata con i confronti delle gare del Girone C. Dopo il Bari, vincono anche Catanzaro e Avellino, così come la Turris, mentre non vanno oltre il pareggio Monopoli e Virtus Francavilla, nella gara che avrebbe potuto dare una sterzata nei piani alti della graduatoria.

Di seguito il programma completo della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C:

GIRONE C

ACR Messina-Picerno 1-1 (31' Reginaldo, 53' Celic)

Paganese-Bari 1-2 (11' [rig.] Antenucci, 28' Mallamo, 45'+1 Castaldo)

Catania-Catanzaro 1-2 (47' Biasci, 56' Vandeputte, 61' [rig.] Moro)

Fidelis Andria-Campobasso 0-1 (77' Tenkorang)

Latina-Taranto 0-0

Monopoli-Virtus Francavilla 0-0

Palermo-Monterosi 2-0 (56' Damiani, 86' Felici)

Potenza-Avellino 1-3 (32' Maniero, 34' [rig.] Scognamiglio, 53' Murano, 84' Micovschi)

Turris-Vibonese 2-0 (6' [rig.] Tascone, 34' Leonetti)

Lunedì ore 21:00

Juve Stabia-Foggia

Classifica aggiornata

Bari 48, Avellino 39, Monopoli 39, Turris 39, Palermo 37, Virtus Francavilla 37, Catanzaro 36, Foggia 31*, Taranto 32, Picerno 30, Latina 29, Juve Stabia 27*, Catania 25, Campobasso 25, Monterosi 24, Paganese 22, ACR Messina 18, Fidelis Andria 17, Vibonese 15, Potenza 15

* una gara in meno

GIRONE A

AlbinoLeffe-Giana Erminio 1-2 (17' Manconi, 64' [rig.] e 68' Corti)

Lecco-Triestina 2-0 (31' [aut.] Volta, 62' Ganz)

Juventus U23-Feralpisalò 1-0 (33' Aké)

Padova-Pro Patria 2-1 (24' Nicco, 67' Kirwan, 89' Bifulco)

Piacenza-Mantova 1-0 (71' Gonzi)

Pro Sesto-Renate 1-4 (29' [rig.] Capelli, 54' Maistrello, 59' Piscopo, 84' Rossetti, 90'+4 Cicconi)

Seregno-Fiorenzuola 0-0

SudTirol-Legnago 2-0 (2' Voltan, 10' Tait)

Virtus Verona-Pergolettese 0-2 (51' Morello, 57' Scardina)

Trento-Pro Vercelli 0-0

Classifica aggiornata

Sudtirol 53*, Padova 48, Renate 45, Feralpisalò 42, Triestina 33, Juventus U23 31, Pro Vercelli 29, Lecco 28, Trento 26, Piacenza 26, Virtus Verona 26*, Albinoleffe 26, Pergolettese 25, Seregno 24, Fiorenzuola 24, Mantova 22, Pro Patria 22, Legnago 19, Giana Erminio 19, Pro Sesto 16

* una gara in meno

GIRONE B

Cesena-Olbia 2-0 (2' e 32' Pierini, 79' Caturano)

Entella-Modena 0-2 (50' [rig.] Minesso, 76' Pergreffi)

Fermana-Carrarese 0-0

Gubbio-Grosseto 0-0

Imolese-Teramo 1-0 (90'+3 Lombardi)

Lucchese-Ancona Matelica 2-2 (2' Semprini, 18' e 29' [rig.] Faggioli, 54' Visconti)

Montevarchi-Pontedera 0-0

Pistoiese-Vis Pesaro 0-1 (51' Gucci)

Reggiana-Siena 1-0 (28' [rig.] Zamparo)

Viterbese-Pescara 1-3 (27' Ferrari, 32' D'Ursi, 39' Rauti, 67' Volpicelli)

Classifica aggiornata

Reggiana 54, Modena 54, Cesena 43, Pescara 38, Entella 36, Ancona Matelica 36, Vis Pesaro 30, Gubbio 30, Olbia 28, Carrarese 28, Lucchese 27, Pontedera 25, Siena 24, Imolese 23, Montevarchi 22, Teramo 22, Fermana 22, Grosseto 16, Pistoiese 16, Viterbese 15