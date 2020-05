Shevchenko non dimentica il suo Milan: "L'obiettivo è tornare per essere l'allenatore"

Andriy Shevchenko, ex calciatore del Milan e attuale ct dell'Ucraina, ha rivelato durante una diretta Instagram con Carlo Pellegatti, che in futuro vorrebbe tornare al Milan, ma da allenatore: "Sarà sempre il mio primo pensiero tornare al Milan per cercare di essere l'allenatore. Il Milan è dentro al mio cuore, voglio bene ai tifosi e mi piacerebbe un giorno allenare lì. Vedremo quando sarà. Adesso penso solo all'Ucraina, sono concentrato solo sulla mia nazionale"