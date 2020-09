Shock a Lecce, omicidio in un condominio: ucciso l'arbitro Daniele De Santis

Cronaca nera a Lecce. All'interno di un condominio, nei pressi della stazione della città salentina, sono stati ritrovati i cadaveri di un uomo e una donna e secondo alcuni testimoni è stato visto un uomo fuggire con un coltello in mano. Stando a quanto riporta Il Messaggero, una delle vittime è l'arbitro Daniele De Santis, pugliese e nell'ultima stagione in campo 18 volte nel torneo di Serie C. Seguono aggiornamenti.