Sky - Le ultime da Salisburgo: Milik in coppia con Mertens. Ballottaggio Insigne-Zielinski

L'inviato a Salisburgo di Sky, Massimo Ugolini, ha dato le ultime a Sky Sport 24 sulla probabile formazione del Napoli, che affronterà stasera il Salisburgo: "Dopo le parole di De Laurentiis è scontato che in attacco, assieme a Mertens, ci sarà Milik. L'unico ballottaggio che resta per l'11 titolare azzurro è quello della fascia sinistra su chi giocherà tra Insigne e Zielisnki. In difesa, confermato Di Lorenzo sulla sinistra". Questa la probabile formazione del Napoli:



Napoli (4-4-2): Meret, Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo, Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski, Mertens, Milik.