Sky - Le ultimissime di formazione: il Napoli in attacco con la coppia Lozano-Mertens

A poche ore dal fischio d'inizio tra Napoli e Cagliari, la redazione di Sky Sport 24 ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla formazione azzurra. Dal primo minuto in attacco dovrebbero partire Dries Mertens e Hirving Lozano. A centrocampo ci dovrebbe essere un turno di riposo per Fabian Ruiz, con il ritorno tra i titolari del brasiliano Allan e al suo fianco ci dovrebbe essere Piotr Zielinski. In difesa tornano Mario Rui a sinistra e Di Lorenzo a destra con Koulibaly e Maksimovic a completare l'assetto difensivo.