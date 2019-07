Solskjaer 'bacchetta' Lukaku con la testa all'Inter: "Gioca solo chi è motivato"

Ole Gunnar Solskjaer avvicina Romelu Lukaku all'Inter? Il manager del Manchester United non ha nominato l'attaccante belga durante la sua conferenza stampa durante il ritiro australiano, ma ha lanciato un messaggio chiarissimo: "Una volta che inizierà il campionato i giocatori che sono qui daranno tutto per il Manchester United, avremo una squadra forte con giocatori motivati. Ci sono sempre voci e speculazioni sui giocatori del Manchester United, quando il campionato inizierà ci faremo trovare pronti e uniti come squadra".