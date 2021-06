Spagna-Portogallo, formazioni ufficiali: l'azzurro Fabian titolare

Per la sfida contro il Portogallo il ct della Spagna Luis Enrique si affida allo juventino Alvaro Morata come centravanti affiancato da Ferran Torres e Sarabia. A centrocampo spazio a un altro italiano come il partenopeo Fabian Ruiz, mentre in difesa c’è l’esordio di Laporte, fresco naturalizzato, al fianco di Pau Torres davanti a Unai Simon. Il Portogallo risponde con Cristiano Ronaldo affiancato da due giovani come Joao Felix e Diogo Jota. A centrocampo Sérgio Oliveira, che piace a Roma e Fiorentina, sarà il regista, mentre in difesa Pepe guiderà il reparto davanti a Rui Patricio, altro obiettivo della Roma di Mourinho. Queste le formazioni ufficiali:

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Llorente, Laporte, Pau Torres, Gayà; Thiago Alcantara, Busquets, Fabian Ruiz; Ferran Torres, Morata, Sarabia. Allenatore Luis Enrique

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Pepe, Fonte, Guerreiro; Danilo, Sergio Oliveira, Renato; João Felix, Jota, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Fernando Santos