GIOVANILI COPPA ITALIA PRIMAVERA, SECONDO SUCCESSO DI FILA: IL NAPOLI BATTE 2-0 IL BENEVENTO Il Napoli Primavera ha battuto il Benevento per 2-0 nei trentaduesimi di Coppa Italia Primavera TIMVISION Cup al Centro Sportivo di Cercola Caravita LE ALTRE DI A LA LAZIO DI SARRI SI SALVA IN PIENO RECUPERO ED EVITA IL KO A TORINO: FINISCE 1-1 Sarri avrà comunque molto da riflettere in vista del derby, Juric si gode una squadra che è già a sua immagine e somiglianza ma recrimina per due punti sfumati proprio all'ultimo respiro.