SSC Napoli annuncia: "Tre giorni liberi, allenamenti riprenderanno giovedì"

Qualche giorno di pausa per gli azzurri, come annunciato dal club con una breve nota sul sito ufficiale. Così scrive la SSC Napoli: "Dopo il ritiro di Dimaro e il successo in amichevole contro il Liverpool a Edimburgo, il Napoli avrà 3 giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per giovedì al Centro Tecnico".