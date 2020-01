Stangata per il fratello di Insigne: 4 turni per minacce di morte all’arbitro

Stangata per Antonio Insigne, fratello del capitano del Napoli Lorenzo. Il calciatore classe 1988 è stato squalificato per 4 giornate dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata nel match tra la sua squadra il Villa Literno e i Boys Caivanese. L'attaccante si sarebbe reso protagonista, secondo quanto scritto nel referto di offese e minacce di morte per il direttore di gara, al termine di un match contraddistinto dalle polemiche.