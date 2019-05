Stasera anteprima "A tutto Napoli", la nuova trasmissione di Paolo Del Genio su Tele A (canale 18)

Questa sera alle 22.30 su Tele A (canale 18, visibile anche in Lazio, Puglia, Molise, Abruzzo, Marche, Basilicata, Umbria, e parte della Calabria) andrà in onda l'anteprima di 'A tutto Napoli', la nuova trasmissione d'approfondimento di Paolo Del Genio che dalla prossima settimana partirà a tutti gli effetti con tre appuntamenti settimanali ed il solito filo diretto dalle 20. La trasmissione sarà visibile anche in diretta sulla pagina Facebook di Tuttonapoli e vedrà la presenza di ospiti, tra cui anche il direttore di Tutto Napoli, Antonio Gaito.