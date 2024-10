Strage in Spagna per l'alluvione: almeno 52 vittime, rinviate gare di Coppa del Re

Come riferito da Sky Sport, sono almeno 52 le vittime tra la provincia di Valencia e quella orientale di Albacete (in particolare la città di Letur) secondo quanto diffuso dal Centro di coordinazione operativa integrato del ministero dell’Interno per l'alluvione.

In precedenza il presidente della Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, aveva affermato che è "materialmente impossibile" quantificare con precisione il numero delle persone morte. Si stima che in 24 ore sull’area sia caduta la quantità di pioggia che si abbatte abitualmente in un mese. Dal mondo del calcio, tra i messaggi di solidarietà, quell di Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona. Rinviate Parla Escuela-Valencia e Pontevedra-Levante di Coppa del Re.