Su Crotone un violento acquazzone: la gara col Napoli si dovrebbe giocare regolarmente

Giungono nuovi aggiornamenti da Crotone, dove alle ore 18 è in programma la partita tra la squadra di casa e il Napoli. Dopo il forte vento sulla città calabrese è in corso un violento acquazzone, la partita dovrebbe essere giocata regolarmente e non ci sarebbe il rischio del rinvio come accaduto in Udinese-Atalanta.