Tanti campionati in campo a Natale: Hamsik non va oltre lo 0-0

Calcio fermo in tutto il mondo di stampo cristiano nella giornata di Natale, si è giocato però in tante nazioni ieri. Tra le grandi leghe, in campo la Turchia e quelle dei paesi degli Emirati oltre che l'Arabia Saudita ma si sono tenute gare anche in Africa, per esempio in Burkina Faso o Ghana e Gibuti, e pure nel calcio femminile giapponese. Poi Israele, Libia, Taiwan, Palestina, Siria. Quei sotto le quattro leghe più importanti ieri in campo per Natale coi risultati e le curiosità raccolte da Tuttomercatoweb.com.

Arabia Saudita

In campo nazioni non di stampo cattolico nella giornata di oggi, in Arabia la Saudi Professional League ha messo in scena oggi re partite. E' dacudo a sorpresa l'Al-Hilal, la corazzata saudita: 3-2 in casa peraltro contro l'Al-Fateh, alla prima vittoria dopo quattro turni senza successi. E' la seconda sconfitta in campionato ma due di fila per gli uomini di Leonardo Jardim con tanti volti noti del calcio europeo in campo e in panchina, come Vietto, Carrillo e Bafetimbi Gomis. Nelle altre due gare, 1-1 tra Damac e Al Batin e 0-0 tra Al Feiha e Abha, in un campionato con tante gare da recuperare. In testa il Damac oggi in campo nel derby croato in panchina tra Rezic e Horvat ma a 26 punti come l'Al-Ittihad che ha due gare in meno. L'Al-Hilal, adesso è a -5 dall'Al-Ittihad e con una gara in più.

Qatar

Nella giornata di Natale in campo nazioni di stampo religioso non cattolico come il Qatar: l'Al-Sadd, ora di Garcia dopo l'addio di Xavi, conferma la sua leadership con un netto 3-0 all'Al Khor. In campo Santi Cazorla, mattatore però André Ayew con due gol. Tra i volti noti, dall'altra parte del campo c'era il greco Fetfatzidis. Stramaccioni e il suo Al Gharafa hanno fatto 0-0 contro l'Al Arabi di Marc Muniesa e Gunnarsson, mancato sorpasso con l'Al-Gharafa sempre quarto a -12 dalla vetta e a -3 dall'Al Arabi. Nell'altra gara, la terza di giornata, ko a sorpresa per l'Al Duhail secondo in classifica per 2-1 contro l'Umm-Salal: l'ex squadra di Benatia, ora con Alderweireld in campo, allenata dall'ex Shakhtar Donetsk, Luis Castro, ha perso un'occasione pesante per tenere il passo della capolista.

Emirati Arabi Uniti

A Natale in campo solo nazioni di stampo non cristiano come gli Emirati Arabi Uniti. Quattro partite in scena, la capolista Al Ain ha battuto 3-1 l'Al Nasr. Nella prima in classifica in panchina l'ucraino Rebrov, l'olandese Keizer si è invece affidato anche alla doppietta di uno scatenato Diaby per battere 4-0 con il suo Al Jazira il Khofakkan. Sempre più ultimo l'Emirates Club, ko per 4-2 contro l'Al Urooba, solo 0-0 nella quarta gara tra Ajman e Al Wasl.

Turchia

Prosegue il cammino positivo del Trabzonspor in una sorprendente Super Lig turca dove le gerarchie non sono certo quelle 'consuete': la formazione di Avci però viene fermata dal Basaksehir per 0-0 nel big match di questo Natale, dove le nazioni di stampo non cristiano sono scese regolarmente in campo. Cornelius, Hamsik, Peres e Omur non sono riusciti a superare la corazzata di Istanbul guidata in attacco da Okaka ma la formazione di Trebisonda mantiene comunque un +10 sul Konyaspor che ha però una gara da recuperare. Terzo il Basaksehir, al quarto posto c'è un'altra rivelazione: è l'Hatayspor, che oggi ha vinto 1-0 sul campo del Giresunspor con gol di El Kaabi. Di rincorsa tutte le altre big, bene comunque il Galatasaray che vince 2-0 in casa contro l'Antalyaspor con reti di Feghouli e Akturgoglu Chiude il quadro il 2-0 del Kasimpasa che esce momentanamente dall'ultimo posto in classifica contro l'Altay: reti di Donk e Bozok, in campo anche l'ex viola Eysseric.