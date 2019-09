Tmw - Juve-Napoli, i voti ai due allenatori: "Ancelotti sbaglia l'undici iniziale ma poi cambia volto"

Tre gol della Juventus, poi tre del Napoli. E infine, a tempo scaduto, l'incredibile autorete di Kalidou Koulibaly. La Juventus allo Stadium ha vinto 4-3 al termine di una partita rocambolesca, scivolata via tra continui colpi di scena. Gara divertente dettata però dai tantissimi errori su cui i due allenatori dovranno lavorare.

GIOVANNI MARTUSCIELLO 6.5 - In attesa del ritorno in panchina di Maurizio Sarri, la Juventus porta a casa sei punti in due partite col suo vice. La scelta di puntare sulla continuità s'è rivelata azzeccata, anche se poi il gol che ha sbloccato la partita ha portato la firma di Danilo, l'ultimo arrivato. Per un'ora s'è vista una squadra brillante, che ha fatto girare il pallone con velocità e ha messo alle corde il Napoli. Preoccupante il black-out che ha permesso agli ospiti di rientrare in partita, dettato però più da un vistoso calo fisico che da mancanza di idee. Ci sarà da lavorare sulla condizione fisica, oltre che sui calci piazzati: due gol subiti su punizioni dalla trequarti sono un campanello d'allarme. (Clicca qui per le pagelle della Juventus).

CARLO ANCELOTTI 5.5 - Voto che è una sintesi tra il 4.5 del primo tempo e il 6.5 della ripresa. Sbaglia l'undici iniziale, con una squadra troppo sbilanciata che manda a nozze la Juventus. I terzini, entrambi di spinta, consegnano le fasce ai padroni di casa che attaccano quasi indisturbati. Da grande allenatore qual è, Ancelotti ha però la capacità di cambiare il volto della partita nel secondo tempo: col cambio di modulo, con Mario Rui e Lozano al posto di Ghoulam e Insigne. Il Napoli ha la capacità di reagire, di rimontare. Anche se poi il finale sarà amarissimo. (Clicca qui per le pagelle del Napoli).