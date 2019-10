Tmw - Le pagelle della Spal - Kurtic il migliore, Berisha in ritardo su Milik

Berisha 6 - In ritardo in occasione del gol di Milik, con il tiro sì potente ma non angolatissimo. SI riscatta nella ripresa con un miracolo su Milik che colpisce a botta sicura su assist di Insigne.

Tomovic 6 - Non va mai in difficoltà contro gli attaccanti del Napoli, neanche contro Insigne che lo ha fatto spesso soffrire in carriera.

Vicari 6,5 - Sfiora il gol a inizio secondo tempo con Ospina prodigioso nel respingere il suo colpo di testa. Ottimo anche in copertura, soprattutto su Milik al 65'.

Igor 6 - Poco meno di un'ora di gioco per il difensore sempre attento contro l'attacco partenopeo. Esce dopo pochi minuti nella ripresa. (Dal 55' Cionek 6 - Entra quando il Napoli inizia a spingere per provare a vincere ma non si fa trovare impreparato).

Strefezza 6,5 - Molto pericoloso in fase offensiva. Suo l'assist per il gol dell''1-1 di Kurtic. Bella scoperta della SPAL, non sta facendo rimpiangere Lazzari.

Kurtic 7 - Si fa trovare al posto giusto sul cross basso di Strefezza segnando il gol dell''1-1. Per il resto mette sua quantità che qualità in mediana, probabilmente è lui il migliore in campo. (Dal 77' Valoti sv).

Murgia 6 - Prova generosa ma senza squilli per il regista biancazzurro, preferito a Valdifiori da Semplici. Giocare contro il Napoli non è certo semplice ma fa comunque il massimo.

Missiroli 6 - È sempre una garanzia e anche in un pomeriggio che non lo vede tra i protagonisti risulta comunque sufficiente. Contribuisce all'importante pareggio dei suoi che smuove la classifica.

Reca 6 - Prezioso sull'out mancino, sia in copertura che in fase di spinta. Buona prestazione dell'ex atalantino che non è quasi mai andato in difficoltà neanche quando il Napoli ha spinto sull'acceleratore.

Paloschi 6 - In campo un po' a sorpresa al posto di Floccari e nel primo tempo si dà molto da fare per provare a far male a Ospina. Esce dopo un'ora con più corsa che occasioni da gol. (Dal 61' Floccari 6 - Quando sostituisce Paloschi la SPAL inizia a dover soffrire per portare a casa il pareggio. Nessuna occasione ma contribuisce comunque alla fase difensiva).

Petagna 6,5 - Sfortunato nel primo tempo quando colpisce la traversa su punizione. Nel finale è stremato per quanto ha corso e per come si è battuto con Koulibaly e Luperto. Per Semplici è un titolarissimo e si capisce molto bene il perché.