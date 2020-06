Tmw - Verso Napoli-Inter, Godin e Vecino out dai titolari. Dubbio Sensi-Eriksen

Lavoro molto specifico per Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni, cautela e speranza di portare a Napoli anche Diego Godin e Matias Vecino. Ad Appiano Gentile prosegue il percorso di test e allenamenti che porterà alla semifinale di ritorno di Coppa Italia al San Paolo. Antonio Conte, ogni giorno, eseguito uno scan fisico dallo staff medico, programma una seduta differente per i singoli calciatori.

Esigenze diverse, risposte diverse, preparazione diversa. In ogni caso il tecnico nerazzurro è sereno laddove i suoi undici titolari nella testa ce li ha già. Nessuna delle ipotesi vedrebbe protagonisti, non dal primo minuto quanto meno, Godin e Vecino. Che non vuol dire affatto poterne fare a meno e per questa ragione si lavora per cercare di averli tutti a disposizione per il ritorno ufficiale in campo in programma domenica alle 21.45. L'ex ct della Nazionale però ad oggi ha un solo dubbio: Sensi o Eriksen. Il secondo farebbe propendere per un'impostazione tattica più offensiva con il trequartista dietro al tandem Lukaku-Lautaro che in campionato fece sfaceli. Va detto pure che l'ex Sassuolo (il riscatto dai neroverdi è certo) ha dimostrato enormi qualità pure nel ruolo di centrocampista avanzato, ma nel danese Conte vede l'uomo perfetto al fine di approcciare al match nel modo più offensivo possibile.

Per il resto solo certezze con capitan Samir Handanovic tra i pali, de Vrij e Bastoni affiancati da Milan Skriniar, Antonio Candreva e Ashley Young sui lati di un centrocampo completato da Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. C'è da ribaltare lo 0-1 di San Siro siglato da Fabian Ruiz: missione parecchio complicata, nondimeno non impossibile anche considerando l'obiettivo di arrivare in fondo dei nerazzurri, a secco di trofei da troppo tempo. Beppe Marotta stesso lo ha evidenziato: "La Coppa Italia come visione è più vicina, l'Europa League più ambiziosa".