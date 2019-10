Tottenham in crisi, Pochettino rischia: dall'Inghilterra si fa insistente il nome di Allegri

Nuova sconfitta per il Tottenham di Pochettino dopo le 7 reti subite in Champions. La formazione inglese è in piena crisi e sulla graticola è finito anche l'allenatore. La stampa locale fa sapere che Pochettino non è più così sicuro di restare sulla panchina e tra i nomi dei possibili successori è sempre più insistente quello di Max Allegri. Che è fermo dopo la fine del rapporto con la Juve e aspetta solo una chiamata per ricominciare. Magari proprio dalla Premier League.