Tutto sul nuovo Dpcm e le 3 fasce di regioni: coprifuoco alle 22 e torna l'autocertificazione

Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm nella notte tra il 3 e il 4 novembre che partirà venerdì. Il testo prevede, tra le altre cose, il coprifuoco nazionale dalle 22 alle 5, con chiusure differenziate per Regione a seconda della fascia di rischio contagio. Torna inoltre l’autocertificazione per gli spostamenti in tutta Italia: per circolare dopo le 22 (per comprovate esigenze lavorative, di studio e di salute) il modulo sarà necessario anche nei Comuni inseriti nelle zone gialle, quelle con il rischio contagio più basso.

Il premier ha illustrato quali Regioni rientreranno nelle varie fasce, rossa, arancione e gialla, a seconda del rischio contagio. "Nell’area gialla, con criticità moderata, rientrano Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria", ha detto il premier. "Nell’area arancione, con criticità medio alta, ci sono – tra le altre – Puglia e Sicilia". Nella fascia rossa Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. Nessuna Regione è in zona verde.