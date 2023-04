TWITCH - Rivedi la Live di Tuttonapoli su Twitch: focus mercato con l'esperto Ciro Venerato

Cresce ancora l'offerta del nostro quotidiano on line, il più seguito sul Napoli, che non poteva mancare sulla nuova piattaforma

TuttoNapoli.net

Tuttonapoli.net è sbarcato anche su Twitch. Cresce ancora l'offerta del nostro quotidiano on line, il più seguito sul Napoli, che non poteva mancare sulla nuova piattaforma. Siamo partiti con questo nuovo percorso per cementare ulteriormente la nostra community che ci segue e interagisce con noi da oltre 15 anni sui vari social. Per l'episodio odierno ci concentreremo sul mercato, con un focus condotto dai nostri Pierpaolo Matrone e Antonio Gaito, in cui interverrà anche l'esperto di Rai Sport Ciro Venerato. Intanto seguici sul nostro canale per restare connesso e scoprire i nostri appuntamenti.

