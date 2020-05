UFFICIALE - Ancora positivi in Serie A: quattro casi riscontrati nella Samp, il comunicato

Proseguono i controlli per le squadre di Serie A per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus. Dopo i casi riscontrati in casa Fiorentina, anche per la Sampdoria sono emersi tre casi di positività, come rivelato dallo stesso club blucerchiato sul proprio sito ufficiale: "L’U.C. Sampdoria informa che, nel corso degli esami ai quali sono stati sottoposti i calciatori, sono emersi tre nuove positività al Coronavirus-COVID-19 e un ritorno di positività. Attualmente asintomatici, gli stessi sono stati posti in quarantena e saranno costantemente monitorati come da protocollo".