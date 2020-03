UFFICIALE - Coronavirus, la Francia abbandona l'ottimismo e imita l'Italia: chiusi tutti i luoghi non indispensabili

La Francia ha deciso di chiudere tutti i luoghi pubblici "non indispensabili", fra i quali ristoranti, bar, luoghi di culto. Lo ha annunciato in diretta tv il premier Edouard Philippe. Anche il Canton Ticino ha annunciato l'intensificazione delle misure per il contenimento del coronavirus, mentre l'esercito è pronto a scendere in campo in aiuto degli ospedali. Tutti i ristoranti, i bar e i negozi, ad eccezione di farmacie e alimentari, saranno chiusi a partire da domenica.