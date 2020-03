UFFICIALE - Emergenza Coronavirus: in Olanda non si gioca almeno fino al primo giugno

Ci sono Nazioni dove si spera di poter ricominciare a breve a giocare a calcio, mentre in Olanda si è deciso di prolungare fino al primo giugno lo stop dei campionati professionistici. Il governo dei Paesi Bassi ha prolungato le misure per arginare la pandemia fino al 28 aprile, ma gli eventi che devono sottostare a un'autorizzazione sono invece vietati fino al 1o giugno. E gli incontri non potranno essere disputati nemmeno a porte chiuse.