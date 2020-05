UFFICIALE - Francia, la Lega prova a rimediare: amichevoli consentite a luglio e si riparte ad agosto

La Lega calcio francese ha annunciato questo pomeriggio di aver trovato un accordo con beIN Sports per i diritti televisivi internazionali della Ligue 1. Parallelamente, ha anche confermato che le squadre francesi potranno organizzare partite amichevoli a partire da mese di luglio, considerato che la nuova stagione dovrebbe partire ad agosto. Una notizia che farà piacere a Jean-Michel Aulas, che aveva auspicato questa soluzione per consentire alla sua squadra di arrivare preparata alla sfida di Champions contro la Juventus, ma anche alle altre formazioni impegnate in Europa. "L'LFP ora spera di consentire la presenza del pubblico negli stadi, nelle condizioni sanitarie che saranno definite con le autorità pubbliche", si legge nel comunicato.