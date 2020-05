UFFICIALE - Il Premier Conte ha firmato il Dpcm: ecco da quando sarà valido

Ora è ufficiale, il Premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm recante le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio. A darne l'annuncio è lo stesso Premier con un messaggio dal proprio account Twitter: il nuovo decreto andrà in vigore da domani. Di seguito il tweet con il testo integrale del Dpcm

Firmato il nuovo DPCM ⤵️https://t.co/evFeBwWgoW — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) May 17, 2020