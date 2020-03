UFFICIALE - Napoli-Inter, arbitra Doveri. Al Var c'è Irrati

Sarà Daniele Doveri, della sezione di Roma 1, l’arbitro di Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma giovedì 5 marzo alle 20.45 al San Paolo. Designati come assistenti Del Giovane e Cecconi. Il quarto uomo dell’incontro sarà Mariani. Irrati e Giallatini sono stati designati come VAR e Assistente VAR.

NAPOLI – INTER Giovedì 05/03 h. 20.45

DOVERI

DEL GIOVANE – CECCONI

IV: MARIANI

VAR: IRRATI

AVAR: GIALLATINI