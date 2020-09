UFFICIALE - Serie B, ecco le date: otto turni infrasettimanali, quattro le soste

La Lega Serie B ha annunciato in un comunicato che saranno ben otto i turni infrasettimanali in questa stagione. Oltre al 30 dicembre (già comunicato nella giornata di ieri) si giocherà di martedì il 20 ottobre, il 15 e 22 dicembre, il 9 febbraio, il 2 e il 16 marzo e il 20 aprile. Le soste invece saranno quattro, di cui tre per le gare delle nazionali: 10-11 ottobre, 14-15 novembre, 9-10 gennaio e 27-28 marzo. Il campionato come noto inizierà venerdì 25 settembre e si chiuderà venerdì 7 maggio.