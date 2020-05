UFFICIALE - Via al calcio in Slovenia: fissata la data dalla ripresa del campionato

Dopo lo stop forzato dal Coronavirus sono pronti a ricominciare in giro per l'Europa i campionati: la Federcalcio slovena ha annunciato che dal 5 giugno si darà il via di nuovo al campionato nazionale con la 26^ giornata di campionato. Fissate anche le date della Coppa di Slovenia con le semifinali che si giocheranno 9 e 10 giugno e la finale il 24 giugno.