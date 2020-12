ULTIM'ORA - Argentina ancora in lutto: morto l'ex Ct Sabella

Altro lutto nel calcio argentino, Alejandro Sabella, ex ct dell'abiceleste sembrava vicino alle dimissioni dall'ospedale ed invece dopo un improvviso aggravarsi della condizioni a deceduto. Nelle ultime ore, Olé aveva riportato che le condizioni di salute dell'ex tecnico della Nazionale argentina erano peggiorate e non era più in grado di respirare da solo, era stato reintubato per respirare utilizzando un respiratore artificiale. Sabella, non ce l'ha fatta ed è morto per una crisi cardio-respiratoria all'età di 66 anni, è stato il CT dell'Argentina vice-campione del Mondo nel 2014.