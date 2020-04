Una speranza dall'Australia: scienziati scoprono farmaco che uccide Coronavirus in 48h

Si lavora costantemente nell'ambito della ricerca medica per cercare una cura dal virus Covid-19 per sconfittere quanto prima questa pandemia. Un gruppo di scienziati australiani, come raccontato dall'agenzia spagnola Europa Press, sta conducendo dei test con l'Ivermectin, un farmaco utilizzato per trattare altre malattie. E, secondo quanto emerso da questi test, si è riuscito a provare che questo medicinale sconfigge il virus in 48 ore. Gli studi, contatti dalla BDI (Biomedicine Discovery Institute) presso la Monash University di Melbourne, hanno dimostrato che l'Ivermectina riesce a eliminare la carica virale del coronavirus in un paio di giorni.