Us Open, Sinner show: batte Medvedev e vola in semifinale per la prima volta

Il tennista italiano Jannik Sinner batte il russo Medvedev in quattro set in una partita folle e vola in semifinale agli Us Open per la prima volta in carriera. Jannik si prende la rivincita dopo la sconfitta a Wimbledon con il russo, battendolo 6-2, 1-6, 6-1, 6-4 in due ore e 39 di gioco. Un match incredibile quello giocato da Sinner.