Vergogna a Verona: Balotelli stufo dei buu lancia il pallone in curva e esce dal campo

Ennesimo episodio di razzismo in Serie A. Durante Verona-Brescia, al minuto 56', il giocatore delle rondinelle, Mario Balotelli è stato vittima di buu razzisti da parte della tifoseria veronese. L'attaccante del Brescia, stufo, ha preso il pallone in mano e lo ha calciato direttamente verso la curva gialloblu. Balotelli voleva lasciare il campo, ci sono voluti tutti gli altri calciatori per fermarlo.