VIDEO - Che spettacolo il nuovo San Paolo: prove per la cerimonia inaugurale Universiadi

Il San Paolo si prepara alla cerimonia di inaugurazione delle Universiadi. Attraverso le storie Instagram la Regione Campania mostra alcune immagini dei preparativi dello show.

DIRETTA SU RAI DUE - L’inaugurazione della 30esima edizione dei Giochi Universitari estivi, che si terrà allo Stadio San Paolo, sarà trasmessa in diretta in mondovisione ed in Italia su Rai Due. La cronaca della Cerimonia di apertura sarà affidata al telecronista della Nazionale di calcio, Alberto Rimedio, affiancato da Carlo Verna e da una voce femminile a sorpresa.

LO SHOW AFFIDATO A BALICH - Lo show, ideato e prodotto da Balich Worldwide Shows, il cui team creativo è noto per i successi di oltre 20 Cerimonie Olimpiche, da Torino 2006 a Rio 2016, l'Albero della Vita di Expo Milano 2015 e "Giudizio Universale", vedrà impegnati oltre 1000 performer e grandi talenti per celebrare gli atleti universitari provenienti da 127 paesi del mondo.

BIGLIETTI - Durante la cerimonia la Curva B resterà chiusa, così come accadrà anche durante le gare di Atletica. Chiusa anche la Curva A inferiore. In vendita i tagliandi per Distinti Superiori ed Inferiori e la Curva Superiore. I tagliandi per la Tribuna Posillipo non saranno messi in vendita, ma saranno riservati solo alle autorità. I prezzi sono di 15 euro per il settore Distinti (Ridotto 5 euro) e di 5 euro per la Curva A (Ridotto 3 euro).

LO SPETTACOLO - Il segmento d’apertura vedrà protagonista Mariafelicia Carraturo, apneista profondista napoletana titolare del record del mondo di specialità, che interpreterà l’incantevole Sirena “Partenope”, mascotte dei Giochi, che porterà il mare ad invadere il terreno di gioco dello stadio San Paolo. Poi il palco si trasformerà in una cartolina ipertecnologica, con un Vesuvio tridimensionale, per i segmenti di tributo agli atleti di tutto il mondo. Queste le scene anticipate, tra le più suggestive della cerimonia. Saranno poi protagonisti: la cantautrice Malika Ayane, la campionessa paraolimpica Bebe Vio, il rapper Anastasio e i judoka della palestra di Gianni Maddaloni.