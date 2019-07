VIDEO - Dribbling, corsa e grandi numeri: Ghoulam in grande spolvero a Dimaro

Dribbling, corsa e grandi numeri: appare in splendida forma Faouzi Ghoulam in questi primi giorni di ritiro. L’esterno algerino ha rinunciato alla coppa d’Africa per continuare a lavorare e riprendersi definitivamente dal suo infortunio, così da presentarsi al meglio per la stagione 2019-20. Dai primi giorni a Dimaro, così come viene mostrato anche nelle storie su Instagram condivise del Napoli che esalta il suo terzino, sembra proprio che l’annata possa iniziare sotto i migliori auspici.