VIDEO - Libro Chiellini, Auriemma attacca: "Si ricordi di quando tirò i capelli a Cavani..."

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto attraverso i canali social della redazione di SportMediaset attaccando il difensore della Juventus Giorgio Chiellini, protagonista del libro: "Io, Giorgio": "Quando un grande calciatore quale lui è si vuole raccontare in un opera letteraria deve si raccontare i grandi successi ma deve anche dedicare una sezione al 'Mea culpa", non quelli blandi affermando: "Ho un po sbroccato contro l'arbitro Oliver", no puoi, è una semifinale di Champions, sei uno dei capitani della Juventus, non puoi dire: "You Pay" ad un calciatore del Real Madrid".

"Poi sinceramente non ho letto di quando tirò i capelli con una certa energia a Cavani, forse perchè invidioso di quella capigliatura, oppure quando, toccato da un avversario steso a terra, si mise le mani in faccia e furbetto, con l'occhio cercò di capire se l'arbitro era caduto in questo garbatissimo tranello"