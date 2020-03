VIDEO - Vergogna a Caserta, sputa sulla frutta al supermercato e poi scrive: "Infettiamo"

Neanche l’emergenza sanitaria da Coronavirus sembra fermare la stupidità di alcuni individui che amano mettersi in mostra sui social con atti scellerati. E' a dir porco vergognoso quanto fatto vedere in un video pubblicato su Facebook da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi: nel casertano, sulla piattaforma Instagram, un utente ha pubblicato una Stories dove lo si vede all’interno di un supermercato e dopo aver spostato mascherina dalla bocca si avvicina alla frutta in esposizione per sputarci sopra. Il video è sovrastato dalla scritta: “Infettiamo.”