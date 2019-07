Wanda Nara enigmatica sui social: "La giustizia mi ha sempre dato ragione!"

Wanda Nara si sfoga sui social, ancora una volta. La moglie-agente di Mauro Icardi ha pubblicato un enigmatico tweet in cui si appella alla giustizia, proprio pochi giorni dopo le pesanti accuse rivoltegli dall'ex marito Maxi Lopez. Queste le sue parole: "Le bugie, le diffamazioni o gli attacchi li denuncio alla giustizia. Questa può essere lenta, ma mi ha sempre dato ragione. So che la giustizia arriva prima o poi. Non ho tempo da perdere in niente, io penso al mio lavoro e a preoccuparmi della mia principale priorità: i miei 5 figli!".

Las mentiras, difamaciones o ataques Los denuncio en la justicia . que puede ser lenta, pero se puso siempre a mi favor, por eso se, que siempre llega . No tengo tiempo para engancharme en nada , ya que ocupo mi vida de trabajo,y cuidando de mi mayor prioridad mis 5 hijos !! — wan (@wandaicardi27) 15 luglio 2019