Accostato al Napoli, Bonny finisce nel mirino dell'Inter: è in prima fila per l'attacco

vedi letture

Ange-Yoan Bonny, uno dei nomi accostati al Napoli, continua a catturare l’attenzione dell’Inter. L’interesse per l’attaccante francese classe 2003 non è una novità: gli osservatori nerazzurri lo seguono da mesi. Ma qualcosa è cambiato nelle ultime settimane. Il giovane del Parma ha infatti scalato rapidamente le gerarchie tra i profili seguiti, al punto da essere oggi considerato una concreta opzione per il futuro del reparto offensivo.

A spingere l’Inter, scrive Sportmediaset a riflettere su nuovi innesti è la prospettiva di un attacco in profonda evoluzione. Angel Correa è in uscita a parametro zero, anche Marko Arnautovic è destinato a salutare, mentre su Mehdi Taremi sono in corso valutazioni: un’offerta convincente potrebbe sancirne la partenza ancor prima dell’inizio ufficiale della sua avventura milanese. Restano saldi solo Lautaro Martinez e Marcus Thuram, intoccabili sia per rendimento sia per status.