Torino su Caprile se parte Milinkovic-Savic: idea scambio, ma di mezzo si mette il Cagliari

vedi letture

Il futuro di Alex Meret, così come quello di Vanja Milinkovic-Savic, è ancora un rebus. E così Napoli e Torino potrebbero ritrovarsi a dover acquistare un problema nel corso della prossima sessione di mercato. E chissà che non possa rientrare anche Elia Caprile in questo valzer. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport:

“Sulla carta è Caprile la prima scelta del Torino, in caso di partenza di Milinkovic Savic: è di proprietà del Napoli, ma il Cagliari vanta un riscatto da 8 milioni. La società sarda acquisterà Caprile solo in caso di permanenza in A, potrebbe valutare una cessione di lì a poche settimane a una dozzina di milioni. Per i piani granata l’ideale sarebbe una compravendita Milinkovic-Caprile col Napoli, senza passare dal Cagliari”