Sky, Marchetti: “Non è detto che Anguissa andrà via, c’è un nodo da risolvere. Su De Bruyne e David…”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, a Radio Marte ha riferito le ultime sul mercato del Napoli: “David? Credo gli agenti siano andati via, l’interlocuzione è avanzata, si tratta di un’opportunità importante ma oggi le attenzioni maggiori del Napoli credo siano rivolte a De Bruyne, colpo potenzialmente eccezionale perché darebbe grande visibilità a progetto e squadra. Bisognerà capire anche con quale sistema di gioco vorrà scendere in campo il Napoli il prossimo anno. Si tratterebbe di due parametri zero importanti, ma ci sono costi di commissione più alti e un ingaggio importante da dare ai calciatori. Certo, fino all'ultimo può inserirsi qualcuno o saltare l'accordo quindi bisogna usare massima prudenza.

Frattesi? Avrebbe voluto avere più spazio all'Inter ma è stato decisivo in Champions League con due gol pesantissimi: c'è da capire le intenzioni del club per il calciatore, che non verrà valutato meno di 40 milioni. Il Napoli ha già un centrocampo importante e Frattesi si chiederà se a Napoli giocherebbe titolare o meno.

Anguissa? C'è in ballo la questione adeguamento contrattuale, si vedrà nelle prossime settimane, non è detto che vada via.

Rinnovo Meret? Meret è un portiere che ha avuto una continuità di rendimento importante, gli infortuni possono capitare e non credo ci siano grossi problemi con la società. Manca piuttosto l'apprezzamento non della Società ma di parte della tifoseria.

Ci saranno un paio di innesti anche in difesa. Marianucci può prendere il posto di Marin ipoteticamente ma serve comunque un altro centrale del livello di Buongiorno e Rrahmani.

Il Parma deve fare punti per la permanenza in A, è l'ultima in casa e vorrà fare bene. Quella emiliana è una squadra molto equilibrata, mentre il Napoli deve vincere quindi occorre massima attenzione. Il Parma ha acquisito una mentalità importante in questa stagione, con l'arrivo di Chivu è cambiato l'approccio, divenuto più equilibrato tra attacco e difesa. L'insidia è cercare di superare un bunker".