Atalanta, caccia al sostituto di Rui Patricio: il nome più caldo è quello di Caprile

vedi letture

L'avventura di Rui Patricio con l'Atalanta si concluderà al termine della stagione: il portiere portoghese lascerà Bergamo alla naturale scadenza del contratto, il 30 giugno 2025, come scrive TuttoAtalanta. Chiuso da Carnesecchi nel ruolo di titolare, Rui Patricio ha collezionato complessivamente 5 (2 in Serie A, 2 in Coppa Italia e 1 in Champions, ndr) presenze con la maglia dell'Atalanta in questa stagione, subendo 4 gol e mantenendo la porta inviolata in una occasione in Serie A.

La dirigenza nerazzurra è già da tempo al lavoro per individuare un sostituto che affianchi Marco Carnesecchi, ormai titolare indiscusso e recentemente blindato da un rinnovo contrattuale. Il nome più caldo rimane quello di Elia Caprile, talentuoso portiere che il Cagliari intende riscattare dal Napoli, e che rispecchia perfettamente l'identikit richiesto: giovane, affidabile e con margini di crescita importanti. Anche se su di lui c'è già una folta richiesta e probabilmente le aspettative del talento in forza al Cagliari non sono propriamente quelle di fare il secondo.

Tra i nomi da tempo sul taccuino ci sono quelli di Montipò del Verona, ma non è da escludere che la Dea possa valutare un profilo d'esperienza come Rui Patricio, ma in questo caso non vi è fretta sul mercato.