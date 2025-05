Sky, Di Marzio: “La Juve farà un tentativo per Conte, è considerato l'uomo del rilancio”

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato di Juventus: "Vlahovic lo vedo lontano da Torino perché comunque ha un ingaggio molto, molto alto per la prossima stagione e parliamo di 12 milioni netti, siamo ai 24 lordi. Ha un solo anno di contratto, o il giocatore decide di non rinnovare e farsi un'altra stagione e poi andare via a zero, o sicuramente la Juventus cercherà di trovargli un'altra soluzione che però deve essere una soluzione che il giocatore accetti e deve essere una soluzione con un ingaggio simile e non può andare dappertutto con un ingaggio del genere. Quindi non sarà facile trovare un club a Vlahovic, che possa garantirgli quell'ingaggio viste le sue performance recenti, ma dovrà essere bravo il suo procuratore e Giuntoli che dovrà imbastire un'operazione adeguata. Io se chiudo gli occhi non vedo Vlahovic l'anno prossimo ma un altro centravanti, poi Kolo Muani, Osimhen vedremo.

Allenatore? Dipende da come finisce. Se finisce bene e arriva quarto, io credo che Tudor abbia la possibilità di rimanere, non sono sicuro che sarà lui l'allenatore della Juventus in caso di Champions ma il feeling c'è, il rapporto con Giuntoli è buono e credo che Giuntoli rimarrà insieme con Chiellini, se Chiellini avrà come stiamo raccontato, un peso e una responsabilità superiore e insieme si occuperanno della squadra. Credo che Tudor abbia questa possibilità, poi non è sicuro che sarà lui anche con la Champions e credo che la Juventus un tentativo per Conte proverà a farlo, perché credo che possa rappresentare l'uomo del rilancio, fermo restando che ha un contratto con il Napoli e potrà farlo solo se tra lui e il Napoli avvenga una separazione”, le sue parole riportate da TuttoJuve.com.