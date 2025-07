Ultim'ora Accostato al Napoli, Borrelli va al Cagliari: c’è l’ok definitivo dell'attaccante

Gennaro Borrelli sarà a breve un nuovo giocatore del Cagliari. L’attaccante classe 2000 ha dato il suo ok definitivo al trasferimento nelle scorse ore, dopo una trattativa ormai in dirittura d’arrivo da giorni. Nell’ultima stagione in Serie B con il Brescia, Borrelli ha collezionato 34 presenze mettendo a segno 6 reti e servendo 2 assist, numeri che hanno convinto il club sardo a puntare su di lui in vista della prossima stagione.

Il giocatore, che era stato accostato anche al Napoli, firmerà un contratto quadriennale con il Cagliari, legandosi alla società rossoblù fino al 2028. Le visite mediche sono già state programmate per giovedì, giorno in cui Borrelli verrà sottoposto agli accertamenti di rito prima della firma ufficiale. Il suo arrivo rappresenta un rinforzo importante per l’attacco isolano, che punta a costruire una rosa competitiva per la nuova stagione. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.