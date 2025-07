Lucca-Napoli, svelate cifre e formula dell’affare! Novità sulla durata del contratto

vedi letture

In queste ore il Napoli ha chiuso per Lorenzo Lucca, mettendo la parola fine a una trattativa lunga e non semplice con l’Udinese. Giovedì mattina sosterrà le visite mediche a Villa Stuart. Questo acquisto è stato voluto con forza da Antonio Conte, che vede nel centravanti classe 2000 la spalla ideale per Romelu Lukaku nel reparto offensivo. L’accordo con l’Udinese, storicamente un cliente scomodo con cui trattare, è arrivato dopo diverse settimane di trattative serrate.

Il pacchetto economico prevede un prestito oneroso da 9 milioni di euro, con un obbligo di riscatto fissato a 26 milioni più ulteriori 5 milioni di bonus, per un totale di 40 milioni, riferisce su YouTube il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto. Lucca dovrebbe diventare il primo giocatore in Italia a firmare un contratto di sei anni, fino al 30 giugno 2031. Il profilo dell’attaccante è stato fortemente voluto da Conte e il presidente De Laurentiis si è impegnato personalmente per accontentare l’allenatore salentino. Anche i buoni rapporti tra Napoli e Udinese hanno giocato un ruolo importante nel facilitare l’intesa finale.