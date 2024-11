Ufficiale Accostato al Napoli, Denkey lascia il Cercle Brugge: è l'acquisto più costoso di sempre in MLS

vedi letture

L'FC Cincinnati ha completato l'acquisto di Kevin Denkey dal Cercle Brugge per 15,4 milioni di euro. Il 23enne togolese ha firmato per il club dell'Ohio ed entrerà a far parte della società non appena si aprirà la finestra di mercato principale nel 2025.

L'attaccante ha sottoscritto un contratto fino al 2028, con opzione fino al 2029. È il trasferimento più costoso nella storia della MLS.