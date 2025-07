Accostato al Napoli, Skriniar ha già scelto la sua prossima squadra

Milan Škriniar, anni 30, può tornare al Fenerbahce. Stavolta a titolo definitivo dopo il prestito da gennaio a giugno. Secondo Fabrizio Romano, infatti, il club turco lavora col Psg per una doppia operazione: quella per il centrale ex Inter e anche per Asencio. Skriniar era stato accostato al Napoli nelle scorse settimane ma il club azzurro ha ormai scelto Beukema per completare il reparto. Lo slovacco ha già lavorato con Conte ai tempi dell'Inter.

