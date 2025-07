Osimhen-Galatasaray, Sky: il Napoli attende lettere bancarie ma non prima di lunedì

Quella tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen è diventata una vera e propria trattativa a oltranza, con continui contatti tra le parti nel tentativo di arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Nelle ultime ore, il club turco ha rilanciato con una nuova proposta indirizzata ad Aurelio De Laurentiis: 75 milioni di euro con 40 milioni di pagamento immediato e 35 milioni a rate.

Il Napoli ora è in attesa dell’invio delle due lettere bancarie necessarie a garantire la solidità dell’operazione e sbloccare la fase conclusiva dell’accordo. Altre formule o altre cifre non sono mai state prese in considerazione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, non sono attese novità sostanziali prima di lunedì, dal momento che le banche resteranno chiuse nel fine settimana.