Ndoye, il Napoli rilancerà ma le alternative non mancano: due i nomi sul taccuino

Il Napoli si prepara ad accogliere Noa Lang: l’esterno del PSV è atteso lunedì a Villa Stuart per le visite mediche. L’obiettivo del club partenopeo è quello di definire tutto in giornata, magari approfittando dell’occasione per sottoporre ai controlli anche Sam Beukema, difensore del Bologna, con cui la trattativa è ormai alle battute finali.

Ma il lavoro della dirigenza azzurra non si ferma qui. Stando a quanto riportato da Tuttosport, il club continua a insistere per il terzino Juanlu Sánchez del Siviglia, mentre la prossima settimana il direttore sportivo Giovanni Manna è pronto a rilanciare l’offerta per Dan Ndoye. Il Bologna, però, continua a fare muro e valuta l’esterno offensivo ben 45 milioni di euro. Nel frattempo, il Napoli tiene aperte anche alcune piste alternative: i nomi sul taccuino sono quelli di Mattia Zaccagni della Lazio e Federico Chiesa del Liverpool.