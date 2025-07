Osimhen vuole il Galatasaray! Dalla Turchia: “Ha rifiutato di incontrare l’Al-Hilal”

L’Al-Hilal ha tentato un nuovo approccio per arrivare a Victor Osimhen, chiedendo un incontro diretto con il giocatore dopo aver presentato una nuova offerta ufficiale al Napoli da 75 milioni di euro garantiti e pagamento in 2 rate da 37.5 milioni

Nonostante il forte interesse e la disponibilità economica del club saudita, l’attaccante ha declinato l’invito, riferisce su X il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu. Osimhen ha ribadito il suo rifiuto nei confronti della proposta proveniente dall’Arabia Saudita. Il nigeriano ha scelto di tornare al Galatasaray e attende novità sull’esito della trattativa con il Napoli.

