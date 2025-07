Ultim'ora Beukema-Napoli, ci siamo! Mediaset: domani si può chiudere, pronte le visite

vedi letture

La trattativa tra Napoli e Bologna per Sam Beukema è ormai alle battute conclusive. Le parti sono molto vicine a un accordo definitivo, con una distanza economica ormai ridotta al minimo. Il club emiliano dovrebbe incassare una cifra complessiva leggermente inferiore ai 35 milioni di euro richiesti inizialmente, con una base d’intesa fissata intorno ai 32 milioni tra parte fissa e bonus.

Nella giornata di oggi ci sono stati nuovi contatti tra le due società per sistemare gli ultimi dettagli, e tutto lascia pensare che la lunga telenovela possa finalmente concludersi domani, riferisce su X l’esperto di mercato Mediaset Orazio Accomando. L’olandese, attualmente in ritiro con il Bologna, è in attesa della comunicazione ufficiale per raggiungere la sua nuova squadra. L’idea del Napoli è quella di far svolgere le visite mediche al difensore lunedì 14 luglio, data in cui è previsto anche l’arrivo a Villa Stuart di Noa Lang, altro rinforzo in arrivo per gli azzurri.